Pescatori in prima linea. La flotta viareggina naviga al fianco delle aziende

In tre ore, la notte tra il 2 e il 3 novembre, il ciclone Ciaran ha scaricato sulla Toscana la pioggia di un mese. Con un drammatico bilancio di otto morti e danni, sia pubblici sia privati, per almeno 500 milioni di euro. Passata l’acqua, liberate le case, le imprese e la strade dal fango, pur non potendo alleviare il dolore per ciò che l’alluvione si è trascinata via per sempre, "È arrivato il momento di aiutare a rialzarsi tutti coloro che sono stati duramente colpiti da questa emergenza". E i pescatori di Viareggio, attraverso la Cittadella della Pesca, hanno deciso di sostenere concretamente la ripresa di due aziende agricole toscane: il Piastrino di Vinci e la Cooperativa Montalbano di Lamporecchio.

Sabato, dalle 10 alle 20, negli spazi dell’Ittibar Portus saranno allestiti due stand, dove sarà possibile acquistare, e magari anche donare per Natale, vino e olio di ottima qualità prodotti dalle due aziende duramente colpite dall’alluvione. Si tratta di prodotti che a causa dei danni provocati dall’acqua alle etichette non possono più essere commercializzati sui normali canali di vendita, e che saranno offerti a un prezzo scontato. Ma sarà possibile trovare anche prodotti integri, il cui ricavato servirà per sostenere della ripresa di queste aziende. Anche la Cittadella della Pesca reinvestirà il 10% dell’incasso giornaliero di Portus per sostenere ulteriormente le aziende coinvolte nell’iniziativa.

"Ci sentiamo particolarmente vicini a tutte le aziende agricole colpite dalla tempesta Ciaran e – dichiara la presidente della Cittadella della Pesca, Alessandra Malfatti – abbiamo ben presente quanto sia difficile riprendersi dalle conseguenze di eventi atmosferici devastanti, visto che l’intera marineria peschereccia di Viareggio ancora oggi è costretta a ridurre al minimo le proprie attività a causa dell’insabbiamento dell’imboccatura del porto causato dalla tempesta". "Per questo – prosegue – ci siamo messi a disposizione di chi ha sofferto più di noi. E contiamo che anche questa volta il grande e di Viareggio e delle Versilia batta il tempo della solidarietà e del sostegno".

Chiunque sia interessato è invitato a inviare un pre-ordine via Whatsapp al numero 378-305 0440 consultando il listino dei prodotti disponibile sulla pagina Facebook della Cittadella della Pesca.

Red.Viar.