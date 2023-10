Pescatori di frodo. Razzia col gommone

Non c’è pace per il lago di Massaciuccoli, stretto nella morsa dei pescatori abusivi che continuano a ripulire le acque dal pesce in barba a ogni regolamento. Nei giorni scorsi, i volontari dell’associazione RiviviLago avevano scoperto, notando una rete da pesca alzata, che i pescatori di frodo avevano addirittura occupato una bilancia. E tra il fine settimana appena passato e la mattinata di ieri, forse sperando di essere coperti dal favore del maltempo, i pescatori abusivi sono tornati in attività, con tutto il carico di degrado che puntualmente si portano dietro.

Il primo avvistamento risale a domenica mattina, alla Cava: complice la pausa dalla pioggia, qualche affezionato del Lago è andato a passeggiare sulle sponde. E ha trovato i soliti aficionados, canne da pesca alla mano, con i secchi per raccogliere il pesce, invece di ributtarlo in acqua come fanno i pescatori sportivi. Pesce che, oltretutto, sarebbe stato pure sottodimensionato.

Mentre ieri è stato il turno dei cinesi, altri fruitori (abusivi) che da anni depredano il Massaciuccoli della sua fauna. Sono arrivati sulle sponde del Lago in località Portovecchio, attrezzati di tutto punto: oltre all’auto (di lusso) parcheggiata sulla sponda del lago, avevano con sé un gommone e addirittura i giubbotti di salvataggio catarifrangenti arancioni. Hanno pescato, caricato e portato via – incuranti delle normative che vietano la pesca nel Massaciuccoli, a eccezione di quella sportiva –, lasciandosi dietro una scia di immondizia: sacchi neri, bottiglie di plastica, lattine varie e pure attrezzatura usata. Una vera e propria discarica abusiva che unice il danno ambientale alla violazione delle norme sulla pesca.