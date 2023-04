Pesca di frodo alla riserva fluviale Abusivi messi in fuga dal vigilante "Ora faremo controlli più serrati"

A poche settimane dal debutto della nuova Zrs riserva medicea di pesca, arrivano già i bracconieri. L’altra sera infatti due individui intenti a pescare nottetempo sono stati costretti alla fuga da un vigilante. A far scattare l’allarme è stata la sirena della vicina Alimac granulati nella zona di Valventosa: il custode è sopraggiunto sul posto pensando che qualcuno, poco prima delle 23, si fosse introdotto nella ditta. Invece con sorpresa ha notato due auto parcheggiate vicino al torrente e due uomini intenti a pescare con le teleregolabili e con la pila in testa per orientarsi al buio. Il guardiano ha così iniziato a urlare e i due sono risaliti al volo in auto e si sono dileguati. Le foto fatte alla vettura sono già state consegnate alle forze dell’ordine per tentare di risalire all’identità dei bracconieri.

A raccontare l’episodio è Gionata Paolicchi che ha dato vita al progetto della riserva medicea su input di Comune e Fondazione Terre Medicee. "E’ vergognoso non comprendere l’importanza della riserva che è stata creata nel fiume Vezza – tuona Paolicchi – oltre a non capire le conseguenze che derivano dal bracconaggio: multa, sequestro dell’attrezzatura e pure una denuncia visto che la gestione di quel tratto è della Fondazione Terre Medicee. Ricordo, tra l’altro, che non si può neppure pescare di notte in acqua dolce e che nel caso specifico ci vuole pure un permesso per ogni accesso alla riserva. Ovviamente a questo punto manterremo alta l’attenzione e chiediamo ai cittadini che ci segnalino auto sospette lungo il fiume nella zona più lontana, tra il Mediceo e l’Argentiera". La Zrs Riserva Medicea – inaugurata poche settimane fa – dal Puntone arriva all’Argentiera per circa 3 chilometri. C’è una zona cattura che permette di trattenere cinque capi a un costo di 25 euro (dal Puntone fino alla cascata 200 metri sopra Palazzo Mediceo) e una zona no kill che termina all’altezza del distributore di carburante all’Argentiera: qui il pesce deve essere rilasciato e si può pescare solo con la tecnica della mosca e dello spinning, amo singolo ed ardiglione schiacciato.

Francesca Navari