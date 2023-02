"Personalità brillante e riconoscente"

Come ha conosciuto Fiore de Henriquez?

"Ho conosciuto Fiore nella fonderia artistica Del Chiaro, nel ’96, anno in cui sono stato assunto. Ho avuto modo di lavorare su alcune sue opere da questo anno fino a poco prima della sua morte, avvenuta nel 2004".

Quali opere avete realizzato per Fiore?

"Diversi ritratti, per persone famose dell’élite britannica, statunitense e anche di altre parti del mondo. Era molto ricercata per questo genere di scultura. In Italia, invece, non aveva ottenuto lo stesso successo".

In che modo collaborava con la vostra fonderia?

"Si presentava in fonderia con un modello in creta già ben definito, al quale veniva fatto un calco in gesso, per ricavare poi il positivo in cera".

Era un’artista molto esigente?

"Era un’artista preparata e conosceva bene tutto il processo che porta alla realizzazione di un’opera".

Che personalità aveva Fiore?

Mi ricordo che veniva a lavorare in fonderia vestita con una casacca legata in vita da una cintura, pantaloni, stivali, cappello e, spesso, il sigaro. Era una persona brillante, cordiale, spontanea, molto riconoscente con noi lavoratori.