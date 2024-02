Personale pubblico. Avviso di mobilità

Il Comune ha pubblicato un avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario tecnico da assegnare all’ufficio lavori pubblici. Si procede mediante selezione per titoli e colloquio di dipendenti di ruolo appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche.

Per l’ammissione alla procedura di mobilità, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: essere in servizio da almeno un anno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in un’amministrazione pubblica con profilo professionale di ’funzionario tecnico’, con servizio che ricomprenda attività congrue rispetto all’ambito professionale ricercato; saranno ammessi anche i dipendenti a tempo parziale, a condizione che accettino di espandere il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno, al momento del trasferimento nei ruoli di Massarosa. È necessario essere in possesso, alternativamente, di una delle lauree seguenti: ingegneria civile o ingegneria per l’ambiente e il territorio o equipollenti, oppure laurea specialistica appartenente alle classi di ingegneria civile e ingegneria per l’ambiente e il territorio e titoli equipollenti; laurea magistrale appartenente alle classi di ingegneria civile; ingegneria dei sistemi edilizi; ingegneria della sicurezza; ingegneria per l’ambiente e il territorio e titoli equipollenti.

La domanda di partecipazione deve essere redatta e presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica del portale "InPA". Il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è domenica 10 marzo alle 12. Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nell’avviso saranno preliminarmente esaminate dal dirigente del servizio del personale.