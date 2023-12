Personale di volo. Posti in ristorante

ASSISTENTI DI VOLO PER CREWLINK

Crewlink cerca aspiranti assistenti di volo per coprire posti di lavoro in Italia e in Europa. Crewlink è una società specializzata nella selezione, formazione e assunzione di Assistenti di Volo. Collabora con le principali compagnie aeree europee. PREVISTO corso di formazione gratuito per cabin crew. Gli aspiranti assistenti di volo Crewlink devono avere i seguenti requisiti: possesso del passaporto europeo britannico (EUUK); altezza tra 157 cm e 188 cm; essere in grado di nuotare senza aiuti per 25 metri; ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; flessibilità e disponibilità a lavorare su turni; avere una personalità amichevole e socievole. Info: www.ticonsiglio.comcrewlink-assunzioni-assistenti-volo

GRUPPO VAIANI CERCA PER I RISTORANTI

Personale di sala o di cucina, per tutti i locali a Forte dei Marmi:️ Bistrot Osteria del Mare,The Fratellini’s, Pesce Baracca, Pesce Terrazza. Cv a [email protected]

CIR FOOD A CAMAIORE CERCA ADDETTOA SERVIZI MENSA

La figura ricercata sarà inserita all’interno del servizio di ristorazione di struttura socio sanitaria nel comune di Camaiore riporterà direttamente al Responsabile di Struttura e avrà le seguentiresponsabilità:distribuzione dei pasti e lavaggio stoviglie; mantenere un alto livello di pulizia e di ordine della propria postazione e del locale;applicare correttamente le procedure igienico-sanitarie. È gradita pregressa esperienza nell’ambito della ristorazione collettiva e attestato Haccp. Contratto di lavoro a tempo determinato part-time con possibilità di proroghe.

Candidature al link www.indeed.com