Personale azienda lapidea Banconiere per focacceria

RIFINITORE E FRESATORE

Azienda settore lapideo “Granitec” a Seravezza cerca RIFINITORE per lettura distinte di lavorazione, uso del flessibile, assemblaggio pezzi. Esperienza di 2 anni, conoscenza dei materiali, patente B, gradito possesso attestato sicurezza dei lavoratori. Da subito con contratto a tempo determinato con possibilità a tempo indeterminato. Cerca anche FRESATORE addetto macchine controllo numerico per Lettura distinte di lavorazione, carico del materiale, scelta degli utensili adatti per il taglio, controllo della lavorazione. Minima esperienza, patente B, gradito possesso attestato sicurezza dei lavoratori .Da subito con contratto a tempo determinato con possibilità a tempo indeterminato. Orario 8-12-13-17. Per candidarsi 0584769273 oppure [email protected]

BANCONIEREA

Focacceria “Il Nicchio” a Marina di Pietrasanta cerca per farcitura focacce, pizze e supporto al pizzaiolo. Esperienza. Orario da concordare 6 giorni su 7. Per candidarsi 058420414 [email protected]