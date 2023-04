Permessi per residenti L’ufficio sarà aperto un giorno in più

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, l’azienda Multiservizi ha aggiunto un giorno di apertura settimanale dell’ufficio rilascio autorizzazioni sostatransito in ztl e permessi residenti. Quindi, il giovedì con orario dalle 9 alle 12, andrà ad aggiungersi al martedì (dalle 15 alle 18) e al sabato (dalle 9 alle 12), già operativi nella sede di piazza Moore 1 a Vittoria Apuana. Così come indicato sul sito aziendale, si ricorda che i canali disponibili per il rilascio delle autorizzazioni sono prioritariamente quello telematico, a mezzo e-mail, all’indirizzo [email protected], che consente una migliore gestione della pratica da parte dell’ufficio dedicato e soprattutto evita inutili attese. Per coloro che fossero impossibilitati all’invio di e-mail, è necessario recarsi alla sede aziendale in Piazza Moore nei giorni stabiliti di martedì, giovedì e sabato. Infine, l’azienda precisa che gli attuali permessi resteranno comunque validi fino al 31 maggio 2023.