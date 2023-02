Perini cede uffici e una banchina "Ma la produzione resta in città"

"Perini lascia Viareggio". Da più di un mese Radio Banchina ha seminato il panico in Darsena con la voce che The Italian Sea Group, il colosso nautico guidato da Giovanni Costantino, stesse per cedere le concessioni demaniali del cantiere leader mondiale degli yacht a vela. Invece marchio, azienda e produzione resteranno a Viareggio, anche se è vero che è in corso la trattativa per la cessione di una parte delle concessioni al Gruppo Nesti: quella accanto al ristorante "Il Porto".

L’allarme è nato dalla richiesta avanzata alla Port Authority, di cui è segretario l’architetto Alessandro Rosselli, della volturazione di due concessioni. Da qui la paura che The Italian Sea Group, nonostante promesse e impegni, volesse portare via la produzione dei velieri da Viareggio. Ma l’azienda, ieri impegnata a Marina di Carrara in una sontuosa festa per brindare alla collaborazione con Giorgio Armani, smentisce i gossip e chiarisce i fatti.

Un’istanza per la voltura delle concessioni della palazzina di uffici e della piccola banchina sul fronte acqua è stata presentata alla Port Authority. E’ la banchina dove, in passato, aveva ormeggiato la barca dei Moratti. L’operazione ricalca quanto fatto nel distretto nautico di Pisa, dove Tisg aveva acquisito un’area direzionale, che poi ha lasciato in quanto non a destinazione produttiva. Si tratterebbe quindi di una riorganizzazione degli asset immobiliari perché, spiega l’azienda, la concessione in fase di volturazione non è un sito produttivo, era chiusa anche durante il fallimento Perini, e il gruppo non ha bisogno di altri uffici, essendo sufficienti quelli del blocco produttivo all’ex Picchiotti. Quindi, secondo Tisg, la produzione dei velieri Perini proseguirà a Viareggio: perché ci sono molti ordinativi per queste star del mare, e perché in caso di trasferimento scatterebbero le pesantissime penali previste dal bando e dal contratto di acquisizione dell’azienda fallita: l’impegno a mantenere costruzioni e marchio a Viareggio per almeno 5 anni dalla cessione, salvo pagare penali valutabili in circa 6 milioni di euro comprensive di indennizzi alle maestranze, e il 10% del prezzo di acquisizione degli asset attivi del fallimento.

L’azienda di Giovanni Costantino spiega dunque che la palazzina di 4 piani adibita a uffici è al centro della trattativa per la cessione, o affitto, con la domanda di volturazione presentata alla Port Authority. Che l’obiettivo è la razionalizzazione degli asset e dei relativi costi di gestione, in questo caso relativi a un immobile non utilizzato e non necessario alla produzione; e che le trattative vanno avanti da mesi con diversi soggetti, tra i quali il più interessato sembra il Gruppo Nesti: "Ma la produzione Perini all’ex Picchiotti non si tocca".

Beppe Nelli