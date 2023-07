"Periferie in abbandono" Strigliata di Sanna (Pd)

Parafrasando il celebre brano di Sabrina Salerno e Jo Squillo: oltre il centro storico e la Marina c’è di più. È quel che pensa Matteo Sanna, della segreteria comunale Pd, il quale chiede all’amministrazione di approntare un piano strutturato per rigenerare tutto il territorio. "Pietrasanta – scrive – rischia di essere sempre più spaccata a metà in termini di servizi, decoro, viabilità e qualità della vita. L’amministrazione nello scorso mandato ha sempre canalizzato le proprie energie nelle aree dove si concentra la maggior affluenza di turisti, saturando in termini di opere pubbliche inutili aree come il centro storico e la Marina". Al contrario, Sanna propone di destinare ingenti risorse per valorizzare tutte le frazioni, anche le più periferiche: "Il territorio deve essere più omogeneo in termini di servizi e infrastrutture. L’amministrazione dovrebbe coinvolgere la comunità per conoscere in modo capillare le problematiche in ogni frazione e avviare progetti mirati per eliminare le situazioni di degrado e abbandono".