Pericolo erosione della costa apuo versiliese. Stamani riunione pubblica a Villa Bertelli

Stamani alle 9 a Villa Bertelli ci sarà l’incontro pubblico promosso dal sindaco Bruno Murzi, alla luce delle crescenti preoccupazioni legate all’impatto ambientale ed erosivo del progetto per il nuovo porto di Carrara e del recente grave episodio della nave cargo arenata al pontile di Marina di Massa. L’appuntamento vedrà la partecipazione di amministrazioni locali, associazioni ambientaliste, categorie economiche e cittadini. L’incontro sarà infatti un’importante occasione di confronto tra le realtà della costa apuo-versiliese e i cittadini, per discutere le potenziali ripercussioni del progetto sul fragile equilibrio costiero della Versilia e dell’area apuana. "Non possiamo restare indifferenti di fronte a un progetto - afferma Murzi - che potrebbe alterare irreversibilmente il nostro litorale. Dobbiamo assumere una posizione chiara e valutare ogni intervento"