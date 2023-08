Pericoli alla rotatoria "Ciclopista da tutelare"

Separare fisicamente la ciclopista dalla carreggiata dell’Aurelia con l’installazione di alberi per garantire più sicurezza a bici e pedoni. A chiedere questo intervento è la segreteria comunale del Pd alla luce dei pericoli in prossimità della rotatoria tra la statale e via Santini. "La rotonda – scrivono i Dem– non ha risolto del tutto i problemi di quel tratto. Non è raro infatti assistere a manovre azzardate da parte degli automobilisti. È giunto il momento di occuparsi anche della mobilità dolce dato che l’intero tratto di Aurelia tra il viale Apua e la rotonda vede pedoni e bici esposti ai pericoli di ’invasione’ da parte dei mezzi in transito. La nostra proposta è creare una separazione fisica della pista ciclopedonale dal resto della carreggiata con l’installazione di alberi. Ottendo due risultati: un continuo con la ciclopedonale del viale Apua – conclude la segreteria del Pd – e una riqualificazione dell’ingresso alla città, tutto questo utilizzando gli introiti delle multe".