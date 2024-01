"Perfect days", in diretta col regista Wenders

Per ringraziare gli spettatori di tutta Italia che si stanno emozionando con la poesia di Perfect Days, questa sera alle 21 al cinema Scuderie Granducali di Seravezza il regista Wim Wenders si collegherà con il pubblico per introdurre il film in una conversazione con il giornalista Mattia Carzaniga. Infatti anche le Scuderie Granducali e il Borsalino di Camaiore, oltre al Centrale di Viareggio, hanno risposto all’appello e prima della proiezione del film in occasione del quale sarà possibile assistere in diretta alla breve intervista e alla presentazione del film. La pellicola racconta la storia di Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela qualcosa del suo passato.