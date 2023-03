Perdite dell’acquedotto Gaia cerca il rimedio

Gaia continua a lavorare sull’acquedotto, portando avanti campagne di ricerca perdite e pianificando interventi di manutenzione e sostituzioni delle condotte più ammalorate. A seguito di alcuni problemi riscontrati a Capezzano, il gestore ha deciso di usare due scarichi d’acqua rispettivamente su via del Paduletto e via del Cafaggiolo, che si riversano in piccoli canali della zona, al fine di salvaguardare l’equilibrio dell’acquedotto locale. Le infrastrutture della zona, infatti, presentano tratti di condotte vetuste e soggette a perdite, ereditate dalle precedenti gestioni, estremamente sensibili alle variazioni di pressione dei flussi di rete. Questi interventi di scarico, seppure temporanei e provvisori, hanno consentito di ridurre la presenza di aria all’interno delle tubazioni e gestire al meglio le pressioni, mitigando il rischio di ulteriori rotture e conseguenti disservizi alla cittadinanza. Sul tratto interessato, Gaia ha avviato le procedure di affidamento dei lavori per sostituire le condotte ammalorate e giungere così alla definitiva risoluzione del problema.

Nella zona di Capezzano infatti, sono previsti interventi per il rinnovo delle distributrici dell’acquedotto, finanziati dai fondi europei del Pnrr, per oltre due chilometri e mezzo. I lavori di sostituzione delle condotte interesseranno via don Eugenio Benedetti, via del Caravello, via Cafaggiolo, via del Paduletto, via Antenna e via Carraia, sempre nella frazione di Capezzano. "Si rassicura la popolazione locale che la situazione è fortemente attenzionata – scrive il gestore in una nota –; eseguiamo un monitoraggio costante delle condotte e abbiamo già ridotto la portata in uscita degli scarichi".