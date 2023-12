Perde il controllo della minicar. Esce di strada e si ribalta. Illesa la giovane conducente

Potrebbe aver preso velocità, a pochi metri dal cavalcavia dell’asse di penetrazione, e per questo aver perso poi il controllo della sua Microcar. Che è uscita di strada ed ha terminato la sua corsa ribaltandosi in un campo della zona industriale di Bicchio, nei pressi dell’area dov’è prevista la nascita della nuova piscina comunale.

Alla guida della vettura una ragazza che, nonostante lo spavento, per fortunata non ha riportato alcuna conseguenza. Sul posto, oltre ad una pattuglia della Polizia Municipale intervenuta per i rilievi, è arrivata prontamente anche un’ambulanza della Croce Verde, inviata dalla centrale del 118 allertata da alcuni passanti preoccupati dopo aver assistito a quella carambola.

La giovane, come anticipato, è riuscita ad uscire dalla Microcar da sola. Senza neppure l’intervento dei soccorsi. Non ha avuto necessità di essere accompagnata al Pronto Soccorso del Versilia, ma è stata assistita dai genitori.

Red.Viar.