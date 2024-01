Percorso di fine vita. Il Comune aderisce

Anche Pietrasanta dice sì alla proposta di legge regionale, promossa dall’associazione “Luca Coscioni“ e intitolata “Liberi subito“, che punta a garantire tempi certi per le procedure di verifica e attuazione del percorso di fine vita. A sottoscrivere la proposta sono stati il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore Tatiana Gliori alla presenza di Fabio Simonini, portavoce territoriale dell’associazione, l’avvocato Andrea Giannecchini e una volontaria. "Oggi, in Italia – ricorda Simonini – è già possibile ricevere aiuto medico al cosiddetto ‘suicidio assistito’ per i malati che possiedono i requisiti previsti dalla Consulta. Eppure il servizio sanitario non garantisce tempi certi per effettuare verifiche e rispondere alle persone che pure avrebbero diritto al fine vita". Chi volesse firmare la proposta di legge può recarsi all’ufficio elettorale martedì ore 15-16,45 e giovedì 9-12,30 (0584 795247) o contattare l’avvocato Giannecchini (0584-1848241) e i consiglieri Nicola Conti (Pd) e Lorenzo Borzonasca (Insieme).