Percorso buio ed erba alta Turista delusa

Abituata al verdeggiante e ordinatissimo Trentino Alto Adige è venuta a Pietrasanta per concerdersi un po’ di riposo riscontrando suo malgrado una situazione totalmente all’opposto rispetto alla sua terra d’origine. A far storcere il naso a Serena Fipinger sono le condizioni del percorso in salita che da piazza Duomo (nella foto) conduce alla Rocca di Sala, tra luci spente e vegetazione selvaggia. Del resto per chi viene per la prima volta nel cuore del centro storico è difficile resistere alla tentazione di una bella scarpinata che consente, una volta arrivati in alto, di distrarsi salendo sulla simpatica panchina gigante e di godere il panorama sottostante fatto di luci, colori e suggestioni. "Sono venuta in villeggiatura a Pietrasanta – si sfoga la turista – per alcuni giorni. Mi è stato consigliato di fare la passeggiata che porta alla Rocca di Sala e così una sera, dopo aver cenato con alcuni amici, abbiamo deciso di fare la salita. Una delusione: lala passeggiata era buia e abbiamo dovuto farla da cima a fondo tendendo accese le torce dei nostri cellulari. Senza considerare l’erba incolta e alta fin quasi alla vita. Il panorama alla fine ha ’salvato’ la serata – conclude la turista altoatesina – ma è stata una delusione e credo che sia una vergogna lasciare un percorso in quelle condizioni a stagione estiva iniziata".

Tempistica permettendo, dal Comune assicurano che la rigenerazione della Rocca di Sala, incluso il percorso che parte da piazza Duomo, è tra le priorità previste dal Documento unico di programmazione (Dup) approvato lo scorso ottobre. L’obiettivo è trasformare il testimone delle origini della città in un contenitore culturale che viva tutto l’anno attraverso eventi e iniziative di ogni tipo.

d.m.