Percorsi ambientali ed enogastronomici Bando per finanziarli

Come ogni anno, il Parco delle Alpi Apuane pubblica l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi a favore di iniziative ed attività (senza scopo di lucro) che valorizzano l’area protetta. Anche per il 2023 sono a disposizione 16mila euro. Possono presentare la domanda enti e le istituzioni pubbliche, le fondazioni, le associazioni e i cittadini, in forma singola o associata, con priorità relativa per quei soggetti che abbiano sede nell’area parco e contigue. Queste le azioni: “Puliamo il Parco”: piccoli interventi di bonifica ambientale (raccolta rifiuti abbandonati); “Acqua del Parco”: visite informata alle sorgenti e ai corsi d’acqua e ai luoghi correlati; “Cibiamoci di Parco”; “ColAzione Apuana”; “Dal campo al piatto”; “Pic-nic sostenibile”. Le domande e i progetti dovranno pervenire al Parco entro e non oltre le 12 di lunedì 22 maggio. Bando su www.parcapuane.toscana.it