"Perché non riattivare una radio?"

"Perchè non recuperare il progetto di una radio?". Il gruppo Amo Forte lancia la proposta, ricordando quando, nel 1978, per iniziativa di Carlo e Paolo Fontana, nacque Radio Forte dei Marmi, sostenuta da Emilio Tarabella e tanti giovani che si avvicendarono ai microfoni. "Molte le trasmissioni di successo – rimarca – “Bravo Bravissimo” dedicata alle scuole, le tavole rotonde con gli amministratori locali, la diretta del consiglio comunale, musica, giochi, sport, la Santa Messa della domenica e i notiziari. Nell’alluvione del 1996 fu utilissima per mantenere i contatti tra le famiglie isolate dell’Alta Versilia. Nel 1991, anno della guerra in Iraq, venne trasmessa una veglia di preghiera. Nel 2002 la radio chiuse. Sarebbe interessante pensare al recupero del progetto, magari in una forma più moderna come una webradio, favorendo la socializzazione dei ragazzi e lo sviluppo di interessi di educazione artistica, espressiva e sociale"