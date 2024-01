"Perché non ha voluto discutere con noi?"

I pescatori viareggini affidano ai social la loro rabbia: "Ci dicono che stamani (ieri per chi legge, ndr) il Presidente Giani avrebbe effettuato un nuovo sopralluogo del Porto. Ci dispiace che anche questa volta non abbia ritenuto necessario ascoltarci. Gli avremmo potuto riferire che le barche continuano a toccare il fondale. Ci saremmo potuti confrontare sulla valutazione delle cause dell’incidente del Milù. Avremmo potuto discutere sulle misure di sostegno per evitare il collasso di pescatori e cooperativa. Ma evidentemente non era questo lo scopo della visita".