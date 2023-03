"Perchè gli oneri di urbanizzazione alla Chiesa?"

"Per il terzo anno consecutivo la quota di oneri di urbanizzazione secondari destinati ai contributi a enti religiosi o associazioni centri civici, sarà destinata per intero alla Chiesa". La critica è della consigliera Pd Irene Tarabella che sollecita a destinare invece quei 25mila euro alle realtà del territorio. "Abbiamo anche ravvisato un certo imbarazzo dai banchi della maggioranza – evidenzia – segno che forse qualcuno in giunta avrebbe voluto fare diversamente. Il buonsenso, la logica e anche il regolamento comunale vorrebbero che prima si aprisse il bando alle realtà che secondo la normativa hanno diritto di richiedere sostegno e che poi, in base ai parametri, vengano destinati i fondi comunali. E invece anche quest’anno il bando verrà fatto dopo il consiglio comunale che approverà la delibera secondo cui questi soldi pubblici saranno “solo per le Chiese ed altri edifici per servizi religiosi”: di conseguenza il bando escluderà tutte quelle realtà associative e culturali che sul territorio creano un tessuto civico e sociale fondamentale e che magari si trovano nella necessità di dover ristrutturare locali o fare investimenti importanti. Chiediamo che il bando sia aperto a tutti gli aventi diritto: se c’è una priorità acclamata che investe una Chiesa cittadina l’amministrazione avrebbe dovuto farne partecipe tutta la comunità"