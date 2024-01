Per non dimenticare: "La breve estate". Paggi racconta la storia

VIAREGGIO

"La breve estate. Storia di Goffredo che nessuno potè salvare". Questo il titolo del volume di Vera Paggi, che sarà presentato martedì prossimo (30 gennaio), alle 16.30, a Villa Argentina, e che fa parte del calendario di eventi organizzati dalla Provincia di Lucca, dalla Scuola per la Pace e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca in occasione del Giorno della Memoria.

L’autrice, che sarà presente all’incontro e dialogherà con Silvia Angelini, ha ricostruito la storia di Goffredo Paggi, ebreo toscano, dapprima obbligato al lavoro coatto presso il Consorzio di Bonifica della piana di Sesto e successivamente arrestato dai poliziotti del commissariato Santa Croce di Firenze. Paggi fu deportato ad Aushwitz, dove morì. Grazie all’ampia documentazione rintracciata negli archivi, Vera Paggi ha riportato alla luce la storia, poco nota e forse dimenticata, del giovane Goffredo, interessata a scoprire e a svelare un trama di personaggi presenti nella sua vita, e forse anche ad individuare chi lo denunciò nel dicembre del 1943 alla polizia fiorentina, condannandolo alla deportazione l’estate successiva: la storia di un’estate che si trasformò in un inverno senza fine. Vera Paggi è stata giornalista Rai, cronista e autrice di documentari sulla storia del Novecento.Dal 2021 realizza i podcast di Storia/in Storia, un progetto di ricerca storica e culturale di cui è autrice. La presentazione è promossa in collaborazione con ANPI Viareggio e con l’Associazione Culturale “Terra di Viareggio”.