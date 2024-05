Per il Maestro. I dipinti “lunari“ in esposizione

Si inaugura sabato alle 18 alla Galleria Lanza la mostra di pittura di Luna Berlusconi “Contaminazione Lunare- Omaggio a Botero”. L’artista con sensibilità e sguardo innovativo reinterpreta le opere di Botero con una lente personale e contemporanea, e crea una sinergia di forme, colori e suggestioni che rende omaggio al maestro colombiano. Le creazioni non solo rispettano l’essenza volumetrica e l’ironia di Botero, ma aggiungono un tocco di modernità e introspezione che arricchisce il patrimonio dell’arte contemporanea. Opere raffinate, dove l’utilizzo del colore a pennellate lineari o ripetute in modo disordinato, sono utilizzate per lasciare rilievi. Nei quadri il magnete, mischiato all’acrilico, è usato non solo per rendere materica la tavola, ma per abbracciare l’immagine, come se dalla materia non definita uscisse una figura definita e calcata. L’artista rende omaggio al maestro a pochi mesi dalla scomparsa, e quale migliore vetrina se non quella della Piccola Atene amata dal maestro?

Nelle opere si vuole dare una chiave di lettura diversa, con lo stile tipico dell’artista, alle sculture giunoniche di Botero. Trasformando queste ultime in dipinti, senza “permettersi” di andare a ledere la maestà dei quadri, dei quali è difficile pensare di reinterpretarli, senza farli perdere di fascino, maestosità e purezza. La mostra è frutto di rispetto e ammirazione che l’artista ha per Botero. L’energia della materia pittorica porta alla luce la figura nella caratterialità espressiva e la mostra offre prospettive sull’arte e sulla capacità degli artisti di reinterpretare e rinnovare il patrimonio culturale.

m.n.