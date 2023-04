Per il gruppo Farmaè un inizio anno in crescita

Inizio anno in forte crescita per il gruppo Farmaé, leader in Italia nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere. Nel primo trimestre i ricavi consolidati adjusted si attestano a 38,8 milioni di euro, in aumento del 45,9% rispetto ai 26,5 milioni di euro del primo trimestre 2022 (ricavi consolidati non adjusted pari a 37,5 milioni di euro rispetto ai 25,5 milioni euro del primo trimestre 2022, +47,1%). Gli ordini sono cresciuti del 29% arrivando a oltre 837, rispetto agli oltre 649 mila ordini registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Lo scontrino medio è cresciuto del +14%, mentre il numero dei prodotti venduti nel primo trimestre 2023 è pari a 4 milioni e 021 mila, in crescita del 33,8% rispetto ai 3 milioni e 005 mila nel primo trimestre 2022. "Gli straordinari risultati di crescita di questo primo trimestre dell’anno – commenta Riccardo Iacometti, amministratore delgato di Farmaè Spa – rappresentano la solidità del nostro Gruppo in relazione all’ulteriore sviluppo della nostra quota di leadership sul mercato di riferimento e la capacità, nei mercati di recente ingresso, di lavorare con grande pertinenza e lungimiranza. Registrare un incremento sui ricavi del +46% significa iniziare l’anno con il piede giusto a testimonianza di quanto la traiettoria indicata nella recente presentazione al mercato di Talea Group, Digital People Oriented, rappresenti già un dato di fatto oltre che una naturale e fisiologica evoluzione prospettica".