Per i giovani.... Il vademecum di Deangeli

Torna a Villa Bertelli il ricercatore e plurilaureato "da record" Giulio Deangeli (foto) con il suo secondo libro “La facoltà di scegliere“. Il libro viene presentato domani alle 17.30 nel Giardino d’Inverno.

Dopo il successo de “Il metodo geniale“, in questa nuova pubblicazione Giulio Deangeli promossa in collaborazione con i membri del suo team A Choice for Life – un gruppo di giovani brillanti e appassionati che si dedicano all’orientamento universitario – Deangeli offre a chi è in cerca della propria strada gli strumenti necessari per dissipare gli inevitabili dubbi.“ Perché si legge nella presentazione - capire cosa vogliamo diventare è difficile: è un problema che spesso appare senza soluzioni o risposte univoche, eppure rappresenta lo snodo cruciale della nostra esistenza. Queste pagine ti appassioneranno, ti divertiranno e ti permetteranno di conoscerti meglio, regalandoti gli strumenti giusti per esercitare con maggiore consapevolezza – e un po’ più di leggerezza – la tua imprescindibile facoltà di scegliere”.

Anche questo libro è un vademecum per i giovani: è una raccolta di esperienze e riflessioni accumulate nel corso degli anni, un impegno collaborativo che illumina le narrazioni personali di esperienze universitarie e lavorative. È intrecciato con enigmi coinvolgenti che riflettono compiti professionali della vita reale.

L’ingresso è libero. Prenotazione allo 0584 787251.