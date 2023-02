Più protezione e sicurezza per gli alunni delle scuole elementari “Alessio Ricci“ del Pollino grazie alla realizzazione di una pensilina all’ingresso del plesso. Il Comune ha accolto infatti le segnalazioni delle famiglie in merito ai disagi dovuti in particolare alle code prima di entrare durante le giornate di pioggia. La pensilina, arricchita dalla presenza di una copertura leggera, avrà un costo di oltre 52mila euro: nei giorni scorsi l’intervento è stato assegnato alla ditta “Metal Idea“ di Pietrasanta e verrà eseguito una volta completao l’iter.