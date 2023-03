"Pensiamo a chi lotta nel mondo"

Ricco programma in vista dell’8 marzo. "Una festa che dedichiamo a tutte le donne che lottano nel mondo", ha sottolineato Raffaelli. Mercoledì 8 marzo alle 17 in piazza Mazzini presidio "Donna, vita, libertà". Il 10 marzo appuntamento alle 21 all’Uovo di Colombo in via Matteotti 180 per l’incontro "Afghanistan: la cultura per dare voce". L’evento è organizzato dall’associazione Spazio progressista con la Casa delle donne. Presentazione il 18 marzo alle 17 alla Casa delle donne del libro "La levatrice" di Moira Berti (Giovane Holden edizioni). Il 12 aprile alle 17 all’Uovo di Colombo incontro con "Il catalogo giallo. Le madri di tutte noi", con Silvia Niccolai, docente di diritto costituzionale all’università di Cagliari. "Differenza sessuale e pensiero della natura" con Chiara Zamboni, docente di filosofia teoretica all’università di Verona, è l’incontro in programma il 28 aprile alle 17 all’Uovo di Colombo. Il giorno seguente dalle 11 alle 17 mostra "Il grido del silenzio" sul lungomare Europa di fronte al pontile di Lido di Camaiore. Espone Maria Teresa Circini. Ultimo appuntamento il 12 maggio alle 14,30 all’hotel Astor a Viareggio con "Violenza maschile contro le donne e riforma Cartabia: profili applicativi e criticità", l’incontro organizzato dal gruppo avvocate del centro antiviolenza L’una per l’altra - Casa delle donne.