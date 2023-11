"Penne e video sconosciuti". Carnet di premi per giovani cronisti

VIAREGGIO

Studenti e giornalismo: il “Barsanti e Matteucci“ fa incetta di premi al concorso nazionale "Penne e video sconosciuti". La neonata rivista intitolata Pigreco, è stata realizzata da oltre ottanta alunni del Liceo scientifico, seguiti dalle insegnanti Eleonora Prayer e Chiara Sacchetti ed ha ottenuto un grande successo all’Emeroteca di Piancastagnaio di Siena, dove nei giorni scorsi si è tenuta la premiazione della gara nazionale di giornalismo, alla quale hanno preso parte 123 scuole da tutta Italia. I liceali viareggini hanno ottenuto ben tre riconoscimenti: il premio critica, l’iscrizione all’albo d’oro delle eccellenze e il premio speciale dedicato a don Lorenzo Milani.

"Uno dei pochi se non l’unico, che potrebbe avere la dignità di una distribuzione in edicola – si legge nella motivazione della vittoria -. Del magazine tradizionale ha tutto: testata azzeccata, grafica elegante e professionale, uso dei cromatismi e delle immagini appropriato, argomenti interessanti, numero di pagine adeguato e cura di tutti i dettagli: basti l’esempio della quarta di copertina. C’è persino la pubblicità, carina e ironica, della borraccia e della maglietta del liceo. Più che un giornale di classe, siamo di fronte ad un house-organ dell’istituto scolastico gestito con cura, per un prodotto che è ai massimi livelli della categoria". "Se qualche anno fa mi avessero detto che avrei fatto parte di una redazione – commenta Antonio Minelli, il direttore artistico della rivista -, avrei scommesso per il contrario. Non perché non sia attratto dal giornalismo, ma semplicemente perché la nostra scuola è un liceo scientifico e mai avrei immaginato di partecipare ad un progetto del genere. Invece ho accettato la sfida e l’ho fatto prima ancora di capire che far parte di una redazione non significa soltanto redigere un articolo, bensì si apre un mondo nuovo per noi ragazzi. Un universo – continua lo studente - fatto di socializzazione, di suddivisione di ruoli, ricerca delle immagini, impaginazione, scelta di tematiche e titoli avvincenti. Le emozioni sono state tante, soprattutto per chi si è cimentato nelle interviste a personaggi famosi come Mario Lancisi e l’arcivescovo Paolo Giulietti che hanno raccontato ai nostri cronisti la storia di don Lorenzo Milani. Forte l’esperienza che la nostra Allegra ha avuto quando si è recata a Sant’Anna di Stazzema per ascoltare Enio Mancini, il superstite dell’eccidio. Bellissime le numerose idee che sono emerse, in generale, da tutti i redattori". All’interno della rivista studentesca Pigreco c’è tutta una rubrica dedicata a don Lorenzo Milani ed è stato proprio questo inserto ad aver fatto vincere agli studenti anche il premio speciale dedicato all’anniversario della nascita del rinomato sacerdote. Gli studenti della 4C Francesca Piccioli e Nicola Lazzari, oltre ad aver ripercorso la vita di don Milani, hanno intervistato monsignor Paolo Giulietti e il giornalista Mario Lancisi che ha raccontato il suo ultimo testo "don Milani: vita di un profeta disobbediente".