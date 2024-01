Investito da un’auto, uomo trasportato all’ospedale Cisanello in codice rosso

Massarosa (Lucca), 20 gennaio 2024 – Incidente a Massarosa, paura per un pedone. L’uomo,, classe 1951, è stato investito da un’auto questa mattina, 20 gennaio, dopo le 10 in via Roma, all’altezza della farmacia Fontana.

L’uomo, che ha riportato politrauma è stato stabilizzato sul posto e poi portato in codice rosso a Cisanello con Pesago 1. Intervenuti anche automedica sud Viareggio, ambulanza infermieristica della Misericordia di Massarosa e Polizia municipale di Massarosa.