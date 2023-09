Pedane aggregative. Sei ammesse in circuito. Ma nel 2024 sono sette. Ci sarà una rotazione?

Le carrette aggregative negli anni sono diventate rifugio sicuro per chi vuole partecipare alla sfilata, senza però l’obbligo di imparare uno spettacolo coreografico. Come nell’ultimo triennio, le pedane ammesse dentro il circuito saranno sei. Solo che per il 2024 si aggiungerà anche il Marco Polo. L’idea della Fondazione Carnevale – presto è attesa la definizione ufficiale nel bando – è di prevedere una rotazione nei corsi di sabato e domnenica. Mentre in quelli del martedì e giovedì grasso non ci saranno limiti.

La Fondazione darà priorità ai progetti elaborati dai Comitati Rionali, siano essi titolari del progetto o cointestatari. Ma quante sonosaranno le carrette che vogliono partecipare alla sfilata? Nell’ultimo triennio hanno sfilato: Rione Darsena, #NonSoloUnaCarrettaRione Torre del Lago, Burlamatti, Salmastrosi, Carneval Corsaro e Burlamania e niente lascia presagire che ci sia un passo indietro; anzi con l’annunciata partecipazione della New entry – in realtà un ritorno, dopo anni di assenza – del Rione Marco Polo, le carrette diverranno appunto sette. Numeri alla mano, come si diceva, ce ne sarà una in più da gestire per 4 corsi (sabato 3, domenica 11, domenica 18 e sabato 24).Ergo è molto probabile che si vada verso un’esclusione a turno per Burlamatti, Salmastrosi, Carneval Corsaro e Burlamia.

Cosa gestibile, ma certamente non semplice da far digerire ai diretti interessati perché le pedane aggregative vivono di volontariato e sopratutto di iscrizioni, sotto forma di quote, e diventa quindi abbastanza probabile che non sarà così semplice far digerire alle maschere il costo del costume – già particolarmente esoso – per un corso in meno. Il problema delle pedane – carette, alla viareggina – ritorna in auge ad ogni nuovo bando. Da una parte la voglia di parecipazione libera senza vincolo alcuno della maschere, dall’altra la necessità, condivisibile, della Fondazione di snellire il più possibile una sfilata fiume che rischia di scontentare i tantissimi turisti presenti; proprio per questo negli ultimi anni si era deciso di confinarle tutte in fondo alla sfilata. Il dado quindi pare tratto, adesso non resta altro che trovare la giusta quadra, cosa magari non semplicissima, ma necessaria.

Sergio Iacopetti