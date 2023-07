PD, "Piazzone, soluzione per commercianti e città"

"Piazzone: un progetto di difficile sostenibilità economico finanziaria. Va trovata una soluzione per commercianti e per la città". Il Pd ribadisce le perplessità sul piano di rifacimento di piazza Cavour. "Solo 6 sono i chioschi previsti – motiva il partito – alla luce delle indicazioni e prescrizioni della Soprintendenza ed anche della lievitazione dei costi nel settore edilizio. La Mercato Srl, dopo aver ottenuto dal Comune la concessione per ben 39 anni del mercato e dell’area di piazza Cavour, annuncia la previsione della collocazione in aree limitrofe, di nuovi chioschi, in formato ridotto ma in numero superiore rispetto ai 29 contemplati in origine. Confermando che quindi avevamo ragione nel sollevare dubbi e perplessità sul piano finanziario ed economico e quindi sulla effettiva realizzazione del progetto. Inqualificabile il comportamento che il sindaco continua a tenere verso i commercianti ancora attivi nel mercato, tenuti all’oscuro di ogni passaggio relativo alla realizzazione del progetto"