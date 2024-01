Pd: "Le prescrizioni sono state ignorate"

Piantumazione di un tiglio sul lato nord e interramento dei cavi dell’illuminazione. Sono le due prescrizioni che la Soprintendenza aveva disposto per il restyling di piazza Carducci. Ma non essendo state ancora messe in atto (il termine è di 5 anni), il Pd chiede spiegazioni. "La riqualificazione – dicono il consigliere Nicola Conti e il segretario del circolo centro Sando Donadel – ha ignorato la possibilità di prevedere aiuole e piante che avrebbero valorizzato la piazza e il contesto della Rocchetta Arrighina. Le prescrizioni della Soprintendenza scadranno a gennaio 2026 ma non sarà facile né economico eseguirle a causa di sottoservizi e getti di cemento fatti dove dovrà essere messo il tiglio oltre al fatto che l’interramento dei cavi doveva essere realizzato prima dell’asfaltatura. L’amministrazione rischia un provvedimento penale se non le rispetterà: che intendono fare?".