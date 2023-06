Pd, il post-elezioni brucia Si è dimesso Forassiepi Non ci sarà il gruppo unico

La prima “testa“ a cadere dopo la sconfitta del centrosinistra alle amministrative è quella di Rossano Forassiepi. Il segretario comunale Pd, come avevamo preannunciato da giorni, al direttivo di giovedì ha rassegnato le dimissioni. Non solo, il partito ha respinto la proposta di Fabrizio Manfredi, presidente versiliese di Articolo Uno, di costituire un gruppo unico consiliare composto dai due eletti di Insieme per Pietrasanta (Lorenzo Borzonasca e Andrea Calcagnini) e i due del Pd (Irene Tarabella e Nicola Conti), con Borzonasca capogruppo in quanto candidato sindaco. Per i Dem la priorità ora è avere un responsabile. Forassiepi, nominato del 2019, ha gettato la spugna insieme alla vice Daniela Ferrieri, ma se nessuno si farà avanti le dimissioni potrebbero essere ritirate per evitare il commissariamento. Forassiepi ha preferito inviare una breve nota, senza rilasciare dichiarazioni: "Giovedì si è tenuta l’assemblea del direttivo dell’unione comunale Pd alla presenza del segretario territoriale Riccardo Brocchini. Oltre a manifestare i ringraziamenti per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrata dal candidato Borzonasca e da tutti i candidati della lista, è stata fatta una prima discussione sull’analisi del voto. Il segretario e la vice hanno messo a disposizione del direttivo il proprio mandato. L’assemblea si è aggiornata alla prossima settimana".

L’altro punto all’ordine del giorno, cioè la proposta di Manfredi, ha ricevuto picche. Non essendoci una norma del regolamento del consiglio comunale che consenta di fare un ipotetico gruppo Pd-Insieme, le alternative sono due: formare un gruppo misto, ma le due liste perderebbero la loro identità, oppure Borzonasca potrebbe passare al Pd lasciando Calcagnini capogruppo di Insieme. Ma anche questo non avverrà. "Escludo di iscrivermi al Pd – dice Borzonasca – perché la mia impostazione è stata dar voce a molteplici ’anime’ del centrosinistra. Ho condiviso la proposta di Manfredi: un gruppo unico avrebbe mantenuto amalgamata la coalizione, ma evidentemente è mancata la volontà politica. Per me sarebbe stato motivo di orgoglio portare avanti un contenitore allargato, sarebbe stato un segnale importante. Ma rispetto il Pd, che avrà fatto le sue valutazioni. Vorrà dire che faremo opposizione in quattro: studieremo come essere piu incisivi e presenti".

Daniele Masseglia