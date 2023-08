Pd e FdI in piazza con i loro gazebo

Prosegue il tour delle forze politiche mobilitate per temi di vario tipo, con una doppia iniziativa stamani in piazza XXIV Maggio a Tonfano. Ci saranno infatti il Pd con un banchetto allestito per raccogliere firme per il salario minimo e contro i tagli alla sanità, mentre Fratelli d’Italia sarà presente ore 9-13 per illustrare le azioni effettuate dal governo. FdI replica oggi 17-20 al pontile di Lido e in piazza Campioni a Viareggio oggi 9-19 e domani 9-13.