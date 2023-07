Pd attacca il sindacato "Usurpata la comunità"

"Cgil e Fillea, in contrasto con la storica attenzione ai diritti sociali e civili, non hanno colto la grave usurpazione a scapito di una comunità che si vede privata del diritto di essere parte attiva nel processo decisionale". Attacco del Pd al sindacato che ha sostenuto l’accordo transattivo dell’amministrazione con Henraux sugli usi civici. "Le amministrazioni che, prima di oggi, si sono interessate nel tempo di questo problema (Bartelletti, Neri, Tarabella) – riassume il Pd Seravezza – hanno sempre sostenuto un accordo extragiudiziale per evitare l’acuirsi del conflitto sociale. E si è chiarito che l’interlocutore interessato alla causa (e alla eventuale transazione) non era più il Comune, ma l’Asbuc. Su questa linea si è mosso il giudice. La verità storica di questo percorso è che il contrasto di interessi tra le parti non ha mai portato ad una soluzione consensuale, visto che l’ipotesi transattiva del 2017 è stata bocciata dal voto dei frazionisti e che, di conseguenza, il quadro attuale rimane quello disegnato dalle due sentenze di primo grado emesse dal Commissari per gli Usi Civici che "rimette le parti innanzi a sé per definire l’assetto giuridico e la spettanza del restante territorio oggetto di causa, con riferimento anche ad eventuali sconfinamenti ed usurpazioni". Che sono confermati dalla sentenza definitiva dell’8 luglio 2020 che individua quelle terre che sono di natura collettiva e che vanno reintegrate a cura della Regione. Per la prima volta i frazionisti della Montagna, Comune e Regione sono in posizione largamente di forza verso Henraux, e il diritto di decidere dell’eventuale accordo non è dei consiglieri comunali".