Paura in pausa pranzo. Fiamme al Marco Polo

VIAREGGIO

Erano circa le 12.20 quando il cielo del Marco Polo si è ricoperto di fumo e paura. La nube nera, che ha provocato panico e spavento, non solo tra i residenti del quartiere ma anche di tutta la città, proveniva da una palazzina di via Vittor Pisani, a pochi passi da via Maroncelli e dalla piazza adiacente il cimitero. Mentre video e foto circolavano e giravano tra i nostri telefonini e messaggi WhatsApp, i vigili del fuoco di Viareggio e di Pietrasanta, contattati e avvisati da un passante accortosi dell’incendio, si sono recati, con l’autoscala, sul luogo. La palazzina, di tre piani separati e appartenenti allo stesso proprietario, al momento in cui sono divampate le fiamme, era deserta. Non è escluso, come causa dello scoppio, un corto circuito che, secondo i primi accertamenti dei pompieri, potrebbe essere stato provocato con alta probabilità dall’impianto elettrico a piano terra, vuoto da tempo.

Un rumore secco, una vampata. Una lingua di fuoco che dal pianterreno si è avvinghiata su tutto il palazzo e si è fatta visibile e percettibile, nell’aria, anche da lontano. Il calore, in poco tempo, è salito e ha inglobato il secondo piano, anch’esso abbandonato e disabitato. Fino al terzo, e ultimo, l’unico dell’edificio ad essere ammobiliato, arredato e abitato da una famiglia che, per buona sorte, in quel momento non era in casa. La colonna di fumo, spenta dal pronto intervento dei pompieri che, inoltratisi nelle abitazioni dall’entrata principale e calatisi dal tetto hanno liberato le stanze dalle reliquie bruciate, ha attirato, e allarmato, vicini, passanti e curiosi, preoccupati per una possibile tragedia. Una giornata iniziata male, una triste casualità, che, per fortuna, non ha lasciato feriti, ma lascia, però, danni ingenti ad una palazzina che risulta adesso inagibile, e a una famiglia che, invece di tornare a casa per pranzo, si trova, da ieri pomeriggio fino a tempo ancora indefinito, senza un tetto.

Gaia Parrini