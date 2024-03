Pattuglia scatta aIl’inseguimento del mezzo rubato

Inseguimento lungo l’Aurelia tra un mezzo della Polizia municipale di San Giuliano e un autocarro, poi risultato rubato a Viareggio. Il rocambolesco episodio è cominciato intorno alle 10.45 quando la pattuglia, impegnata durante il canonico servizio di controllo, ha intercettato un autocarro di recente immatricolazione che risultava però privo di copertura assicurativa. Il personale di polizia ha dunque intimato l’alt al conducente che, all’apparenza, sembrava intenzionato ad accostare. Invece ha accelerato, per poi darsi alla fuga iniziando una serie di sorpassi pericolosi in direzione di Pisa. Con la massima rapidità la pattuglia della municipale è partita all’inseguimento, recuperando la distanza. L’autocarro ha quindi virato repentinamente su una strada bianca perpendicolare alla statale e a seguito della deviazione il conducente ha abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi, cercando riparo nella fitta vegetazione e facendo così perdere le proprie tracce.

"Da controlli più approfonditi sull’autocarro è stato appurato che sullo stesso gravava una denuncia di furto avvenuto a Viareggio il 15 gennaio scorso – afferma il sindaco di San Giuliano Sergio Di Maio –. La pattuglia ha quindi proceduto con la rimozione del mezzo e alla stesura degli atti, e soprattutto alla contestuale restituzione al legittimo proprietario che, una volta avvisato telefonicamente e giunto in breve tempo presso il Comando, ha gioito e ringraziato il personale per l’attività svolta". "Colgo l’occasione – conclude Di Maio – per ringraziare il personale della Polizia municipale del comune di San Giuliano Terme per il costante e professionale impegno a servizio della nostra comunità". Dal Comando fanno sapere che sono in corso ulteriori indagini per arrivare al responsabile del gesto.