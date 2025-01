Patto giunta-comitati: "Cava Fornace va chiusa"

Dopo uno scambio di opinioni a distanza che li ha visti pronunciarsi all’unisono, la giunta e il "Comitato cittadino per la chiusura di Cava Fornace" hanno rinforzato il loro messaggio anti-discarica con un faccia a faccia che si è svolto ieri mattina alla sede distaccata del Comune in via Capriglia. Chiudere il sito e procedere con messa in sicurezza e bonifica: è questo il mantra ripetuto più volte alla luce del crollo di una porzione di argine avvenuto a maggio 2024 all’interno di Cava Fornace con fuoriuscita di percolato e metalli pesanti che hanno invaso Aurelia, Fossa fiorentina e Lago di Porta. La novità, annunciata ieri dal comitato, è di promuovere un piccolo evento espositivo itinerante nei territori interessati dalla discarica, a partire da Pietrasanta e Montignoso (che ospitano la discarica) fino a Forte dei Marmi, Strettoia e dintorni. L’obiettivo è di far conoscere meglio e di più la storia di Cava Fornace, ad oggi limitata e legata alle vicende giudiziarie.

Iniziativa che ha visto il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori assicurare fin da ora piena collaborazione e disponibilità. La delegazione del comitato ha poi chiesto un riscontro più dettagliato della riunione di una settimana fa con i rappresentanti di Forte dei Marmi e Montignoso, ricevendo da Giovannetti e Gliori la conferma della comune posizione di contrarietà alla prosecuzione dell’attività in discarica e della necessità di essere messi tutti in condizione di gestire il post-Cava Fornace, compresa la bonifica, per i prossimi decenni.