Patrimonio dell’Unesco Si candidano i tappetari

I tappeti di segatura candidati a patrimonio immateriale dell’umanità. Il prossimo anno verrà infatti presentata all’Unesco la candidatura – da parte della Coordinadora Internacional de Entidades de Arte Efimero, l’associazione internazionale delle arti effimere, di cui i tappetari camaioresi sono componenti e parte integrante – a patrimonio immateriale dell’umanità. La candidatura sarà valutata nel 2025, e comprende cinque paesi (Italia, Spagna, Malta, Belgio e Messico), portatori di un vero esempio di arte effimera lavorata con passione e grande dedizione da parte di centinaia di maestri tappetari. Da qui la volontà, anche della storica Associazione Tappeti di Segatura di Camaiore, di partecipare in qualità di rappresentanti italiani dell’associazione, portando in alto il valore di questa tradizionale pratica artistica unica del suo genere. “Sono soddisfatto per il lavoro svolto all’interno della Coordinadora in questi anni – dichiara il Presidente dei tappetari camaioresi Massimiliano Turba -. Gli eventi, sia nazionali che internazionali, a cui abbiamo partecipato insieme ad altre associazioni contribuiscono a rafforzare i valori delle infiorate e dei tappeti d’arte effimera, favorendo lo scambio di conoscenze ed esperienze e facendo conoscere la nostra meravigliosa arte in giro per il mondo”.

Ottenere l’iscrizione nell’elenco rappresentativo del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco contribuirà a garantire visibilità e consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale immateriale. “Siamo vicini a un traguardo storico per Camaiore e per i nostri maestri tappetari, con cui, anche a livello locale, abbiamo grandi progetti nel prossimo futuro”, spiega l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Favilla.