Patrimonio da salvare Premio del Rotary al miglior progetto di laurea per la Versilia

La salvezza del pianeta verrà dallo studio. E anche la salvezza di Viareggio e della Versilia, fatti di agglomerati urbani pieni di storia e architetture importanti, ma anche di dotazioni ambientali uniche. Al mantenimento e allo sviluppo di questi tesori che sono la casa comune dei versiliesi cerca di dare una mano il Rotary Club Viareggio Versilia con il progetto “Viareggio e la Versilia che vorrei tra passato e futuro”.

È la seconda edizione del premio di laurea così intitolato dal Rotary su iniziativa del Presidente Bruno Ulisse Viviani, dopo la prima edizione nata nel 2021, che ha nuovamente promosso un progetto che volge lo sguardo alle esigenze del territorio e che, soprattutto, ha come intenzione quella di creare degli spunti per la crescita e lo sviluppo armonico della nostra amata Versilia. Da qui l’istituzione di un bando per un Premio di Laurea dal titolo “Viareggio e la Versilia che vorrei tra passato e futuro” per l’assegnazione di un premio, da attribuire alla migliore tesi di laurea magistrale in ingegneria edile architettura od in ingegneria delle infrastrutture civili e dell’ambiente o in Ingegneria strutturale ed edile dell’Università di Pisa che abbia come oggetto interventi volti alla valorizzazione del territorio della Versilia, negli ambiti del recupero-restauro del patrimonio esistente, progettazione architettonica e urbanistica, infrastrutture, architettura del paesaggio, pianificazione territoriale e sostenibilità ambientale. L’iniziativa è stata immediatamente accolta, con grande entusiasmo, ottenendo attraverso il Senato Accademico, il patrocinio dell’Ateneo Pisano ed anche quello del Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, grazie al grande lavoro svolto dal professor Marco Giorgio Bevilacqua del Dipartimento interessato.

Un progetto ambizioso che, in virtù degli ottimi rapporti di collaborazione da tempo instaurati con l’Università di Pisa, è stato portato a compimento grazie anche alla collaborazione del professor Sandro Paci componente del CdA Unipi. “Questo nostro progetto, che vede una partnership di grande eccellenza come l’Università di Pisa, vuole rivolgersi ai giovani ed alla loro visione del futuro. Ho da sempre molta fiducia nelle nuove generazioni – dice il Presidente Viviani – e penso che abbiano tutte le potenzialità per fornirci importanti indicazioni, soprattutto dopo il periodo pandemico, che gli ha visti penalizzati. Così l’idea di un progetto che parte proprio da come i nostri futuri ingegneri e architetti immaginano la Versilia dei prossimi anni, come potrebbero farla migliorare, dove intervenire, insomma come renderla ancora più bella e fruibile. Al bando potranno partecipare studenti che abbiano discusso la tesi di Laurea Magistrale nel quadriennio triennio 2020-2023”.

“Grandissima soddisfazione – prosegue Viviani – per aver ottenuto il patrocinio dell’Università di Pisa ed aver acceso i riflettori di questa prestigiosissima istituzione sul nostro territorio, un rapporto che nelle intenzioni di tutti i soggetti coinvolti dovrà diventare strutturale e determinare nel tempo una importante leva per tutta la Versilia, potendo agire come un forte stimolo per tutti gli stakeolders che in questo territorio operano a vario titolo”. Il bando è già stato pubblicato sul sito dell’Ateneo e su quello del Rotary Club Viareggio Versilia e la domanda di ammissione dovrà pervenire, entro e non oltre, la data del 5 maggio 2023.

“Il Premio sarà attribuito – precisa Viviani – da una Commissione giudicatrice composta dal Presidente del Rotary Club Viareggio Versilia, dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa, dai Professori Luca Lanini e Marco Giorgio Bevilacqua (Università di Pisa) e dall’ Ingegner Silvano Galli, socio del Rotary Club e Presidente al momento della prima edizione. Nelle nostre intenzioni c’è, inoltre, la volontà di organizzare una esposizione pubblica, con una selezione dei migliori lavori, scelti dalla commissione giudicante, in modo da stimolare da subito un costruttivo dialogo ed un positivo confronto a 360 gradi sul futuro del nostro territorio tra le nostre istituzioni ed i cittadini”.

“Non vedo l’ora – conclude il Presidente– di poter visionare tutti i lavori che perverranno e sono molto contento di aver nuovamente promosso questo progetto che mi auguro sia anche un messaggio di fiducia per il futuro di tutti noi”.