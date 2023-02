"Patente e libretto": Burlamacco e Ondina fermati dai carabinieri Stavano andando in auto in Garfagnana per un tour promozionale

"Patente e libretto, prego". Sì, anche per Burlamacco e Ondina è arrivato l’alt. Sulla strada verso la Garfagna, dove era in programma una visita promozionale del Carnevale, le nostre maschere ufficiali sono state fermate da una pattuglia dei carabinieri per un controllo di routine. Burlamacco ha quindi fornito documenti e generalità, oltre ad una spiegazione per il volto dipinto di bianco e il sorriso stampato con la biacca rossa. Per quella tutona di raso a scacchi e soprattutto per il cappellone “rubato“ al Rugantino. Scherzi a parte, dopo il controllo Burlamacco e Ondina hanno potuto riprendere la strada di casa. Ma il loro intenso viaggio a bordo della Burlacar, per portare la cultura del Carnevale di Viareggio nelle scuole di tutta la Provincia e non solo, proseguirà per le prossime settimane.