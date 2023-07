Passeggiata spontanea a Seimiglia: memoria e riflessione sui luoghi degli incendi

"Torniamo insieme nei luoghi degli incendi: memoria e riflessione". Così l’assessore all’urbanistica Iacopo Menchetti, testimone sul posto, lo scorso anno, dei roghi di luglio, commenta l’iniziativa dei compaesani delle Seimiglia che ieri hanno percorso sentieri e borghi per solcare i luoghi del disastro di un anno fa non solo col pensiero, ma davvero in concreto per rendersi conto del fatto e del da farsi. La poesia caustica che descrivono nell’affrontare questo tuffo nelle campagne squarciate dai roghi per lunghi giorni, Valpromaro, Gualdo, Montemagno, Fibbialla, fa da contraltare al ricordo del fumo denso e delle fiamme: "Sui passi di un disastro – afferma Menchetti – lungo una delle strade più belle della collina versiliese, con l’energia del cammino, la condivisione dei racconti e delle testimonianze angosciate, del pensiero e della consapevolezza di quanto ancora resti da fare, impegnarci col sudore per andare oltre la cenere". E’ tanto ancora il da fare: le bonifiche furono eseguite veloci con la sinergia dei volontari della protezione civile, le Unioni dei Comuni e le ditte incaricate con urgenza. Spesi 300.000 euro per iniziare. "Adesso ancora le squadre sono a lavoro per realizzare piste frangifuoco e altri mezzi di cura e prevenzione – prosegue – dove le colline erano tenute in ordine dall’opera dell’uomo le fiamme si fermarono e si bloccarono, come per miracolo, anche davanti all’edicola della Madonnina del Canale, a Valpromaro. Fu considerata una manna celeste dagli abitanti fatti evacuare di notte dal borgo in preda al panico: alcuni di loro ieri c’erano".

Isabella Piaceri