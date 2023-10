Passeggiata guidata nella Piccola Atene

È in programma oggi alle 15 una passeggiata guidata alla scoperta della storia e dei tesori artistici della Piccola Atene. Una guida turistica abilitata e laureata in storia dell’arte accompagnerà i presenti in un percorso che si snoderà attraverso i luoghi più significativi di Pietrasanta. La camminata durerà un’ora e mezzo. Ritrovo in piazza Duomo. Prenotazione obbligatoria 339880 6229.