Passeggeri imprigionati nel bus Zucconi (FdI): "Brutta cartolina"

Una bruttissima domenica per i passeggeri che hanno usufruito del servizio di bus navetta nella tratta Marina di Torre del Lago - Lago. In base a quanto riferito da un testimone che si trovava sul mezzo, la navetta dopo aver percorso via Marconi, intorno alle 16,50 è arrivata ad una fermata nei pressi della stazione ma a causa di un guasto i portelloni non si sono aperti. La navetta è stata sostituita dopo circa un’ora e mezza con una idonea proveniente da Lucca. "Un brutto biglietto da visita per i residenti ma soprattutto per i tanti turisti che scelgono la Versilia come meta delle loro vacanze – afferma l’onorevole FdI Riccardo Zucconi – il servizio dei mezzi pubblici è di assoluta importanza, specialmente in località a vocazione turistica; occorre pertanto ottimizzare i servizi anche allo scopo di ridurre il traffico dei veicoli privati"