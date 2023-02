Potenziato lo sportello passaporti che andrà a ’supportare’ quello nuovo di Bagni di Lucca: il commissariato di polizia di Forte dei Marmi, a partire da sabato prossimo aprirà solo agli utenti residenti nel comune di Lucca dalle 9 alle 12 e a seguire per tutti i sabati (occorre prenotarsi in agenda che sarà opportunamente aperta il giorno prima e così ogni settimana). L’iniziativa va ad integrare la decisione del questore di istituire via sperimentale lo sportello passaporti presso la sede del distaccamento della polizia stradale di Bagni di Lucca al fine di promuovere il rilascio del titolo di viaggio in tempi brevi e per soddisfare le esigenze di molti, complice anche l’approssimarsi della bella stagione che predispone tanti a programmare spostamenti.