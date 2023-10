Passa il Triathlon. Attesi 300 atleti

Lungomare blindato, oggi, per il “Triathlon olimpico della Versilia“, con partenza alle 9,30 dal pontile di Tonfano. L’evento richiamerà 300 atleti pronti a sfidarsi nelle previste gare di nuoto, corsa e ciclismo. Non solo: i fotoamatori potranno partecipare al contest “Go Versilia-Per mare e per terram“ e parte del ricavato della manifestazione andrà all’associazione “Il sorriso di Elisa“, impegnata sul tema della sicurezza stradale.