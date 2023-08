Party ’stellare’ per i 94 anni della Capannina Madrina Valeria Marini in sexy stile Marilyn

E’ arrivata la bionda diva italiana per festeggiare i 94 anni della Capannina. Un appuntamento davvero speciale organizzato in ogni dettaglio dal patron Gherardo Guidi e da sua moglie Carla – assieme a Fabio Tonelli e Simone Belluomini – che per l’occasione hanno voluto come madrina la Marini, star ’da baci stellari’, affiancata da Pago. La sexy showgirl ha fatto il suo ingresso sul palco cantando il ritornello di ’tanti auguri’ in inglese assieme a ballerini, in una sorta di riproposizione della nota scena di Marilyn Monroe. Poi è partito lo spettacolo vero e proprio con Valeria Marini e Pago che hanno duettato in alcuni brani: a loro si è poi aggiunto Stefano Busà dando forza ancora di più allo spettacolo che ha coinvolto subito il pubblico che si è messo a cantare e ad applaudire in attesa del taglio della torta. Nella foto di Fabrizio Nizza: il dj resident Charlie Dee, il maestro Busà, Pago, Valeria Marini e Andres Serra vocalist della Capannina.