Party al bagno, è scontro "Murzi attacca i balneari ed espone tutti alla gogna"

"Il sindaco trascina la spiaggia di Forte in una gogna mediatica nazionale". I consiglieri di Amo Forte sollevano il caso politico dopo le parole del primo cittadino Bruno Murzi riguardo la festa condita di acrobati e supercar in spiaggia sabato scorso al bagno Annetta. "Un attacco – sostiene il gruppo – che somiglia più a un regolamento di conti che a una critica sincera, anche considerato l’assenza dello stesso trattamento in situazioni analoghe verificatesi negli anni passati, di cui alcune con coinvolgimento diretto dei membri dell’amministrazione. Come gruppo di opposizione riteniamo ipocrita questo tentativo di fare la morale a una categoria che è un’eccellenza nonché il motore del nostro turismo e riteniamo assurdo pensare che debba essere la categoria stessa a auto regolamentarsi quando esistono gli organi preposti per vigilare e sanzionare eventuali infrazioni. Ma soprattutto, riteniamo inopportuno additare pubblicamente presunti “colpevoli” quando non sono affini al sentire del sindaco. Murzi dovrebbe riflettere su decisioni passate (e future) che spingono in questa direzione: la spersonalizzazione del centro con interventi su pavimentazioni, arredi e le trasformazioni di attività commerciali. "Si renderebbe conto che sta puntando il dito contro una pagliuzza, ignorando la trave"

Francesca Navari