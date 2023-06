Partono le iniziative della memoria Tra incontri culturali e la staffetta

Pronto il programma per le celebrazioni in ricordo delle vittime dell’alluvione del 19 giugno 1996 che ha devastato il territorio della Versilia causando vittime nel paese di Cardoso, e diffusi danni nel territorio di Stazzema, Seravezza, Forte dei Marmi e Pietrasanta. Furono migliaia le famiglie travolte da quell’evento. Si comincia domani alle 9,45 al Municipio di Stazzema dove alla presenza del dipartimento Nazionale Volontariato e risorse del servizio nazionale (in vece del capo Dipartimento ingegner Fabrizio Curcio, che doveva presenziare) si parlerà di comunicazione del rischio e di prevenzione con il contributo dei sindaci della Versilia. A seguire si svolgerà la premiazione degli studenti di Stazzema che hanno partecipato ad un percorso sulla prevenzione del rischio. Alle 12 a Stazzema inaugurazione di un mezzo della pubblica assistenza e lo scoprimento di una targa realizzata dall’artista Matteo Castagnini in ricordo di Egidio Pelagatti, già vicesindaco di Stazzema e responsabile per Anpas della colonna mobile di protezione civile. Due iniziative a Cardoso di carattere culturale arricchiranno il programma: l’intitolazione del Ponte di Cima al maestro Pasquale Ancillotti, pittore cardosino sempre domani alle 17,30, poi domenica alle 17 la presentazione al Palazzo della Cultura del quadro inedito di Giovanni Lomi, "Campanile a Cardoso", acquistato dalla Comunità di Cardoso e restaurato da Nives Maluquin. Il ricordo delle vittime si terrà lunedì: alle 11 l’amministrazione di Pietrasanta deporrà alla scuola primaria Alessio Ricci del Pollino una corona a ricordo del bambino scomparso nell’alluvione. Nella parte alta di Cardoso alle 13,45 il parroco darà la benedizione al monumento che ricorda le vittime e successivamente agli altri luoghi della tragedia. Alle 18,30 da Cinquale alla foce del Fiume Versilia partirà la Staffetta della memoria in collaborazione con l’Atletica Pietrasanta che si fermerà in Località La Rotta (19,30) a Pietrasanta dove il fiume Versilia ruppe gli argini e a Marzocchino al cortile della scuola primaria per una deposizione corona di alloro di fronte alla lapide che ricorda Valeria Guidi, una delle vittime dell’alluvione (19,55). La staffetta effettuerà un cambio a Seravezza in Piazza Carducci (20,30), quindi, a Ruosina al cippo inaugurato per il ventennale (21), per arrivare alle 21,20 a Pontestazzemese. Seguirà la fiaccolata fino al paese di Cardoso e alle 22 alla chiesa di Santa Maria Assunta la messa di suffragio. Il Monte Forato sarà illuminato con le fiaccole in contemporanea con l’arrivo della fiaccolata a Cardoso dagli uomini del soccorso alpino e dagli Uomini della Neve.