Partono i corsi di voga Alla Spiaggia dei Bambini

Al via i corsi di voga per i ragazzi. È il progetto "Imparo a vogare" rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado Ugo Guidi. "In collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento – annuncia il delegato allo sport Alberto Mattugini – abbiamo pensato di proporre un corso per approfondimento delle prime tecniche di voga con il pattino di salvataggio, uno dei simboli per eccellenza di Forte dei Marmi". Durante le lezioni i ragazzi riceveranno nozioni sulla sicurezza in mare (correnti, buche, segnali di pericolo, allertamenti soccorso) e successivamente effettueranno lezioni voga su pattini adeguati alla loro età sotto la super visione di istruttori qualificati. Per partecipare al corso è richiesto che i ragazzi sappiano nuotare.

I corsi si svolgeranno presso la Spiaggia dei Bambini nel mese di maggio dalle 15.30 alle 17.30 nei seguenti giorni: martedì 16, giovedì 18, martedì 23 e giovedì 30. La domanda utilizzando il modulo dal sito del Comune, dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro il 12 maggio.